Знаменитый в прошлом защитник, а сейчас телеэксперт Джейми Каррагер считает, что для нынешней сборной Англии нападающий Гарри Кейн сродни фигуре сэра Бобби Чарльтона, который привёл свою сборную к победе на ЧМ‑1966.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Сэр Бобби Чарльтон, чемпион мира, обладатель Кубка европейских чемпионов и "Золотого мяча", на протяжении шести десятилетий не имел себе равных. Невозможно представить, чтобы кто‑либо из нынешних игроков сборной Англии приблизился к нему. До сих пор. Чем больше я размышлял над словами Беллингема, тем больше приходил к выводу, что в его словах есть доля правды», — цитирует Каррагера The Telegraph.

В игре со сборной ДР Конго в 1/16 финала ЧМ‑2026 Англия одержала волевую победу со счётом 2:1, а Гарри Кейн оформил дубль в конце встречи. В следующем круге Англия сыграет с Мексикой 6 июля в 3:00 (мск).