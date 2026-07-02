Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мыслями от матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Португалии.

Златко Далич globallookpress.com

«Думаю, мы вернулись к тому, с чего начали восемь лет назад. Но это снова лишь небольшой шаг к достижению первой цели — выходу в плей-офф. Эта сборная заслуживает лучшего, потому что за Хорватию болело так много фанатов. Их нужно любить, даже когда они проигрывают или побеждают, за все, что они сделали для народа и страны. Это нужно ценить, а не игнорировать в момент поражений», — цитирует Далича пресс-служба ФИФА.

Матч между командами состоится 3 июня на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто, начало — в 02:00.