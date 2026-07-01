Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что сенсационные вылеты национальных команд Германии и Нидерландов на ранней стадии чемпионата мира — 2026 помогут его подопечным успокоиться и избежать завышенных ожиданий перед матчем 1/16 финала со сборной ДР Конго.

Томас Тухель globallookpress.com

«В этом и заключается природа кубковых матчей на вылет. Вывеска "Нидерланды — Марокко" звучит как четвертьфинал или полуфинал, да и вывеска "Бразилия — Япония" из-за качества обеих команд точно заслуживает как минимум 1/4 финала любого турнира. Что это показывает лично мне? Канада вырвала победу в компенсированное время, Марокко сравняло счет на последних минутах и довело дело до конца, Германия доигралась до серии пенальти. Думаю, это в каком-то смысле может нас успокоить», — приводит слова Тухеля ESPN.

Напомним, на групповом этапе мирового первенства «три льва» уверенно заняли первое место в своем квартете, набрав 7 очков.