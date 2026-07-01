Лондонский «Челси» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника итальянской «Аталанты» Марко Палестры.

Марко Палестра globallookpress.com

21-летний футболист подписал со столичным клубом долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до 2033 года, и пополнит состав команды во время предсезонных сборов. Сумма трансфера новичка обошлась английскому гранду в 57 миллионов евро.

Минувший игровой цикл итальянец провёл на правах аренды в «Кальяри», где отыграл 37 поединков в Серии А, успешно выступая на позициях крайнего защитника и латераля на обоих флангах, и по итогам сезона был признан лучшим защитником итальянского чемпионата.