Полузащитник сборной Мексики Хильберто Мора установил уникальный рекорд на чемпионатах мира.

Хильберто Мора globallookpress.com

В игре 1/16 финала против Эквадора (2:0) он появился в стартовом составе мексиканцев в возрасте 17 лет и 259 дней. В более молодом возрасте в основе своей сборной на ЧМ появлялся только великий бразилец Пеле (17 лет и 239 дней) в 1958 году.

Таким образом, Мора стал вторым по молодости игроком, вышедшим с первых минут на матч плей‑офф.

Соперником мексиканцев в 1/8 финала станет победитель встречи Англия — ДР Конго, которая пройдёт сегодня, 1 июля, в 19:00 (мск).