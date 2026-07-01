Мексиканский журналист Мануэль Медина из издания TJ Sports поделился мнением о выходе национальной сборной в 1/8 финала домашнего чемпионата мира 2026 года.

Рауль Хименес — форвард Мексики globallookpress.com

«Для Мексики эта победа стала исторической. Мы не только обыграли Эквадор, но и одержали четыре победы подряд, не пропустив ни одного гола. А заодно — вышли в следующую стадию. Такого не удавалось с 1986 года. Думаю, Мексика впервые может провести шесть матчей на чемпионате мира. Игра на домашнем стадионе "Ацтека" придаёт футболистам силы. В воскресенье предстоит матч против Англии, но своя территория должна помочь. Потом же матчи в Мексике закончатся. Это может повлиять на боевой дух команды, ведь ей предстоит отправиться в США», — сказал Медина «Чемпионату».

На стадии 1/16 финала сборная Мексики уверенно переиграла Эквадор со счетом 2:0 благодаря голам Хулиана Киньонеса и Рауля Хименеса. В следующем раунде плей-офф «Эль Три» встретятся на стадионе «Ацтека» с победителем пары Англия — ДР Конго.