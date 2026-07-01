Аргентинский специалист Марсело Бьелса на сегодняшней пресс-конференции официально объявил о своей отставке с поста главного тренера сборной Уругвая.

Марсело Бьелса globallookpress.com

«Моя ответственность предельно ясна, я не могу оправдать наш итоговый результат. Подводя итог, могу сказать, что я не справился с управлением имеющимися в моем распоряжении ресурсами — я говорю о качестве игроков. Мы сделали все возможное, но этого явно было недостаточно. Я убежден, что даже если бы я сделал другой выбор, это не привело бы к другому результату», — приводит RMC Sport слова Бьелсы.

Решение об уходе было принято после провального выступления «ла селесте» на чемпионате мира, где команда не сумела пробиться в стадию плей-офф, набрав лишь два балла и финишировав на третьей строчке в квартете со сборными Испании, Кабо-Верде и Саудовской Аравии.