Вингер сборной Испании Ламин Ямаль отреагировал на критику во время ЧМ-2026.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Я понимаю, что именно я вызываю наибольший ажиотаж, так как я могу изменить ход игры. Давление возникает, когда ты не можешь сделать то, что от тебя требуется, но я могу. Да, я не такой игрок, как Педри, которого все любят. Сколько бы я ни праздновал голы со своими товарищами по команде, меня будут ненавидеть одни и любить другие. Месси и Криштиану всегда освистывали. Меня это устраивает, это футбол», — приводит слова футболиста Marca

Напомним, что сборная Испании с первого места смогла пробиться в плей-офф ЧМ-2026 и в 1/16 финала сыграет против Австрии.