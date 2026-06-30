Полузащитник сборной Германии Флориан Вирц высказался о вылете с чемпионата мира от Парагвая (1:1, 3:4 пен.).

Флориан Вирц globallookpress.com

«Это больно. Чемпионат мира для нас завершён, трудно прямо сейчас подобрать подходящие слова. Мы прилетели на турнир с большими мечтами, отдали все силы как команда, но этого всё равно в итоге не хватило.

Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые прилетели вслед за нами, либо смотрели наши матчи из дома, за поддержку. На каждом шагу мы это чувствовали. Горжусь представлять эту сборную и эту страну. Нам нужно немного времени, чтобы всё это принять, но мы вернёмся. Спасибо», — написал Вирц на своей странице в социальной сети.

В 1/8 финала сборная Парагвая 5 июля сыграет с победителем матча между Францией и Швецией. Команда Германии покидает мундиаль.