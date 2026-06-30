Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о вылете Германии от Парагвая (1:1, 3:4 пен) в 1/16 финала

Сборная Германии по футболу globallookpress.com

«Я рад вылету Германии, потому что мой прогноз опять сбылся. Я не относил их к фаворитам и подтверждал это своими высказываниями. Основная проблема — их главный тренер Нагельсманн, которого сделали чуть ли не звездой тренерского цеха, хотя такого нет и не будет. Он никогда не играл в футбол, его тянут агентства. Он ведёт себя как хамоватая личность. Теперь интересно, признается ли он в провале или уйдёт в отставку.

В футбольном плане у них нет нападающего, который забивает много мячей, как раньше Клинсманн. У них сильная сборная, хорошие футболисты, но ключевых моментов не хватает. В таких турнирах звёзды решают, а у них этого не оказалось. К тому же многие команды, которые плохо начинают, потом доходят до финала, а здесь получилось наоборот», — цитирует Мостового «Советский спорт».

В следующем раунде турнира латиноамериканцы сыграют с победителем пары Франция — Швеция.