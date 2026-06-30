Хавбек сборной Бразилии Габриэл Мартинелли прокомментировал выход команды в 1/8 финала ЧМ-2026.

Габриэл Мартинелли globallookpress.com

Ранее бразильцы одолели Японию 2:1, а Мартинелли забил решающий мяч.

«Не могу подобрать слов, чтобы описать радость, переполняющую мое сердце. Видеть всех этих болельщиков, вставших со своих мест, своих родителей, друзей... Это невозможно передать словами.

Когда мяч попал в каркас ворот, я знал, что у меня будет еще один шанс. Честно, у меня просто нет слов. Я счастлив, что смог помочь команде — неважно, играю ли я на фланге или в центре. Главное — это помощь команде», — сказал Мартинелли сайту ФИФА.