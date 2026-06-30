Бывший главный тренер «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном назначении на пост наставника сборной Германии.

Юрген Клопп globallookpress.com

Немецкий специалист признался, что пока не задумывался о работе с национальной командой и не считает уместным обсуждать этот вопрос в нынешний момент.

«Я прекрасно понимаю, что моё имя фигурирует среди возможных кандидатов, но сейчас точно не лучшее время говорить об этом», — заявил Клопп Magenta TV.

Напомним, сборная Германии под руководством Юлиана Нагельсманна сенсационно завершила выступление на чемпионате мира 2026 года уже на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю в серии послематчевых пенальти. При этом сам Нагельсманн пока не планирует покидать должность главного тренера национальной команды.