Полузащитник сборной Бразилии Каземиро в ближайшее время станет игроком «Интер Майами».

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, 34-летний футболист достиг соглашения с клубом МЛС о подписании трёхлетнего контракта. Ожидается, что все необходимые документы будут оформлены уже на этой неделе, после чего американский клуб официально объявит о трансфере.

Таким образом, Каземиро продолжит карьеру в команде, за которую выступает аргентинский форвард Лионель Месси.

Бразильский хавбек защищал цвета «Манчестер Юнайтед» на протяжении четырёх сезонов после перехода из мадридского «Реала». За это время он провёл 160 матчей во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 14 результативных передач.

Сейчас Каземиро находится в расположении сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года. В матче 1/16 финала против Японии он отметился забитым мячом и помог своей команде одержать волевую победу со счётом 2:1, обеспечив выход в следующий раунд турнира.