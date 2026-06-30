Экс-футболист Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от текущего мундиаля в Северной Америке.

Андрей Канчельскис globallookpress.com

«Плей-офф расставит все по местам и выявит сильнейшую команду мира, совсем скоро станут видны главные претенденты на победу, тогда можно будет сделать вывод о фаворитах чемпионата мира.

Поддерживаю Англию, так как провел там много лет. Если бы участвовала Италия, поддерживал ее. Сейчас я думаю, что фавориты это Англия, Франция и Аргентина. Наверное, они основные претенденты», — цитирует Канчельскиса «Евро-Футбол. Ру».

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля.