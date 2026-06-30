Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанн высказался о победе над Кот-д'Ивуаром в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Это безумие. Здорово быть частью этого путешествия. Я очень горжусь. Я очень устал и не выдержал бы дополнительного времени. Я должен был забивать.

Приятно видеть, как много это значит для всей Норвегии. Думаю, это изменит Норвегию навсегда. Я чувствую, что это еще сильнее сплотит нас. Это очень трогательно видеть», — сказал Холанд в интервью пресс-службе ФИФА.

Таким образом, сборная Норвегии пробилась в 1/8 финала ЧМ-2026, где сыграет с командой Бразилии.