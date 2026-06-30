Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о завершившихся матчах 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Никого не жалко. Удивило, что бразильцы достаточно хорошо сыграли, в европейском стиле. Кружевного футбола нет, просто дисциплинированно, знают хорошие стороны своих игроков.

Немцы… ну, всё равно мы их не записывали в фавориты. Рано или поздно они вывалились бы.

Нидерланды — тоже не фаворит. Команды, которые рано или поздно вылетели бы, просто случилось на этой стадии. Поэтому проблем не вижу», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, что сборная Германии уступила Парагваю (1:1, 3:4 по пен.) в матче 1/16 финала ЧМ и завершила свое выступление на турнире. Сборная Нидерландов также по пенальти проиграли Марокко.