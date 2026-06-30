Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о победе Норвегии над Кот-д'Ивуаром (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Заслужили ли норвежцы победу? Я думаю, больше организацией, потому что все‑таки они не проваливались. Даже гол ивуарийцам дался с трудом. Там индивидуальное качество Диалло, когда он забил. Но в целом они сохранили от начала до конца систему обороны и не давали играть на встречных курсах, — сказал Аршавин в эфире » Матч ТВ «.

Таким образом, сборная Норвегии пробилась в 1/8 финала ЧМ-2026, где сыграет с командой Бразилии.