Защитник и капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк в преддверии матча 1/16 финала чемпионата мира‑2026 против команды Марокко заявил, что в составе соперника выступает большое количество высококлассных игроков.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

«Ожидаю очень сложный матч против команды, обладающей большим количеством высококлассных игроков. Мы хорошо подготовились, тщательно изучили соперника и провели две очень качественные тренировки. Все готово, все детали учтены. Теперь все зависит только от нас. Нужно выйти на поле и показать свой уровень. Это будет сложная игра в сложных условиях, но именно ради таких матчей ты и выходишь на футбольное поле. Организация игры — общая задача команды. Важны правильные расстояния между линиями, компактность и слаженность действий. Разумеется, я не единственный, кто за это отвечает, но я чувствую ответственность», — цитирует ван Дейка De Telegraaf.

Поединок плей-офф состоится 29 июня в мексиканском городе Монтеррей. За всю историю проведения мировых первенств эти национальные команды пересекались на поле лишь единожды — в 1994 году в рамках группового этапа «оранжевые» одержали победу над марокканцами со счетом 2:1.