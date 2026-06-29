Защитник и капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк в преддверии матча 1/16 финала чемпионата мира‑2026 против команды Марокко заявил, что в составе соперника выступает большое количество высококлассных игроков.

Вирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк globallookpress.com

«Ожидаю очень сложный матч против команды, обладающей большим количеством высококлассных игроков. Мы хорошо подготовились, тщательно изучили соперника и провели две очень качественные тренировки. Все готово, все детали учтены. Теперь все зависит только от нас. Нужно выйти на поле и показать свой уровень. Это будет сложная игра в сложных условиях, но именно ради таких матчей ты и выходишь на футбольное поле. Организация игры — общая задача команды. Важны правильные расстояния между линиями, компактность и слаженность действий. Разумеется, я не единственный, кто за это отвечает, но я чувствую ответственность», — цитирует ван Дейка De Telegraaf.

Поединок плей-офф состоится 29 июня в мексиканском городе Монтеррей. За всю историю проведения мировых первенств эти национальные команды пересекались на поле лишь единожды — в 1994 году в рамках группового этапа «оранжевые» одержали победу над марокканцами со счетом 2:1.