Знаменитый отечественный тренер Олег Романцев считает аргентинца Диего Марадону сильнейшим игроком в истории чемпионатов мира.

Диего Марадона globallookpress.com

«Выбор здесь богатый. Но я уже говорил, что для меня самым одарённым и ярким игроком всегда был и остаётся Диего Марадона. Прежде всего потому, что в его игре на самой высокой ноте всегда звучала музыка большого футбола! Про таких говорят: человек‑оркестр! И это мгновенно передавалось сходившим с ума трибунам, зажигало партнёров, бросало в дрожь соперников.

А его гол на чемпионате мира в Мексике англичанам, после того как Диего обвёл полкоманды, иначе как шедевром не назовёшь. Неслучайно сборная Аргентины с Марадоной и без него была абсолютно разной командой. До своего последнего дня это был настоящий огонь, ураган. И в жизни, и на поле. Таким и остался в памяти. Горжусь тем, что "Спартаку" посчастливилось играть против выступавшего в "Наполи" Диего. И, победив в Лужниках в серии пенальти, пройти дальше в Лиге чемпионов. Такое не забывается», — сказал Романцев «СЭ».

Легендарная разминка Марадоны

Марадона умер в 2020 году в возрасте 60 лет. Он три раза принимал участие в чемпионатах мира (1986, 1990, 1994) и один раз — в качестве главного тренера (2010). В 1986 году он выиграл с Аргентиной золотые медали, а через 4 года — серебро.