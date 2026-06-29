Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс имеет высокие шансы принять участие в предстоящем матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026, в котором сборная Англии сразится с национальной командой ДР Конго.

Деклан Райс globallookpress.com

По информации авторитетного издания BBC, главный тренер английской сборной Томас Тухель рассчитывает на полноценное возвращение хавбека в стартовый состав, поскольку футболист уже приступил к занятиям в общей группе и завершает процесс реабилитации.

Ранее из-за повреждения икроножной мышцы, полученного в игре второго тура с Ганой (0:0), один из лидеров центра поля «трех львов» был вынужден пропустить заключительную встречу группового этапа против Панамы (2:0).