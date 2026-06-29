прогноз на битву за выход в 1/8 финала ЧМ-2026, ставка за 1.86

30 июня в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Кот-д'Ивуар и Норвегия. Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.

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Кот-д'Ивуар

Турнирное положение: Кот-д'Ивуар хорошо показал себя в групповом раунде, где уверенно занял вторую позицию с шестью очками.

Команда лишь по разнице мячей уступила победу в квартете Германии, а также на два балла опередила третий в таблице Эквадор и на пять — последний Кюрасао.

Последние матчи: Как раз по аутсайдеру группы «Слоны» и потоптались в заключительном туре предыдущей стадии, выиграв 2:0.

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Перед этим во втором поединке группового раунда африканская сборная драматично потерпела поражение от Германии (1:2), хотя именно она вела в счёте 1:0.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, среди которых были и официальные, и товарищеские, Кот-д'Ивуар выиграл шесть раз лишь при одном поражении.

Высокий класс «Слонов» еще больше подтверждается такой формой, поэтому и их шансы на успех точно не малы, тем не менее, весьма силён и соперник, а значит способен их «приручить».

Николя Пепе — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

Норвегия

Турнирное положение: Норвегия не только заняла то же второе место в групповом этапе чемпионата мира, что и соперник, но и набрала такое же количество очков.

Команда, правда, проиграла победителю квартета Франции три балла, тогда как нижестоящие Сенегал и Ирак уступили ей три и шесть пунктов соответственно.

Последние матчи: на финише предыдущей стадии турнира «Викинги» решили приберечь нескольких лидеров, поэтому не смогли оказать должное сопротивление Франции — 1:4.

Между тем, выход в 1/16 финала сборная обеспечила во втором туре группового этапа, когда в зрелищном поединке одержала победу над Сенегалом (3:2).

Не сыграют: травмирован — Рюэрсон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, три из которых были официальными, Норвегия выиграла трижды при одном поражении и одной ничьей.

Эта явно небезупречная форма, тем не менее, оставляет сборной неплохие шансы на успех в противостоянии, но с таким соперником ей, безусловно, будет непросто.

Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трёх из четырёх последних матчей Кот-д'Ивуара забивали меньше трёх голов

в трёх из пяти последних матчей Норвегия забивала больше двух голов

в трёх последних матчах Норвегии забивали больше четырёх голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Норвегия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья — в 3.50, успех Кот-д'Ивуара — в 3.60.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.86 и 1.95.

Прогноз: в трёх последних матчах «Викингов» забивали больше четырёх мячей. С такой статистикой легко предположить, что минимум три гола в грядущей игре мы все-таки должны увидеть.

Именно столько забивали и в шести из 10-ти последних поединков «Слонов».

1.86 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч Кот-д'Ивуар — Норвегия принесёт чистый выигрыш 860₽, общая выплата — 1860₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.86.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трёх мячей, ведь такой расклад сработал в трёх последних матчах Норвегии.

3.10 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч Кот-д'Ивуар — Норвегия принесёт чистый выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.10