30 июня в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Кот-д'Ивуар и Норвегия. Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.
Кот-д'Ивуар
Турнирное положение: Кот-д'Ивуар хорошо показал себя в групповом раунде, где уверенно занял вторую позицию с шестью очками.
Команда лишь по разнице мячей уступила победу в квартете Германии, а также на два балла опередила третий в таблице Эквадор и на пять — последний Кюрасао.
Последние матчи: Как раз по аутсайдеру группы «Слоны» и потоптались в заключительном туре предыдущей стадии, выиграв 2:0.
Перед этим во втором поединке группового раунда африканская сборная драматично потерпела поражение от Германии (1:2), хотя именно она вела в счёте 1:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, среди которых были и официальные, и товарищеские, Кот-д'Ивуар выиграл шесть раз лишь при одном поражении.
Высокий класс «Слонов» еще больше подтверждается такой формой, поэтому и их шансы на успех точно не малы, тем не менее, весьма силён и соперник, а значит способен их «приручить».
Николя Пепе — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.
Норвегия
Турнирное положение: Норвегия не только заняла то же второе место в групповом этапе чемпионата мира, что и соперник, но и набрала такое же количество очков.
Команда, правда, проиграла победителю квартета Франции три балла, тогда как нижестоящие Сенегал и Ирак уступили ей три и шесть пунктов соответственно.
Последние матчи: на финише предыдущей стадии турнира «Викинги» решили приберечь нескольких лидеров, поэтому не смогли оказать должное сопротивление Франции — 1:4.
Между тем, выход в 1/16 финала сборная обеспечила во втором туре группового этапа, когда в зрелищном поединке одержала победу над Сенегалом (3:2).
Не сыграют: травмирован — Рюэрсон, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, три из которых были официальными, Норвегия выиграла трижды при одном поражении и одной ничьей.
Эта явно небезупречная форма, тем не менее, оставляет сборной неплохие шансы на успех в противостоянии, но с таким соперником ей, безусловно, будет непросто.
Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трёх из четырёх последних матчей Кот-д'Ивуара забивали меньше трёх голов
- в трёх из пяти последних матчей Норвегия забивала больше двух голов
- в трёх последних матчах Норвегии забивали больше четырёх голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Норвегия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья — в 3.50, успех Кот-д'Ивуара — в 3.60.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.86 и 1.95.
Прогноз: в трёх последних матчах «Викингов» забивали больше четырёх мячей. С такой статистикой легко предположить, что минимум три гола в грядущей игре мы все-таки должны увидеть.
Именно столько забивали и в шести из 10-ти последних поединков «Слонов».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.86.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трёх мячей, ведь такой расклад сработал в трёх последних матчах Норвегии.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.10