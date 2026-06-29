Звездный нападающий сборной Бразилии Неймар выделил порядка 250 тысяч долларов на поддержку жителей Венесуэлы, пострадавших от разрушительного землетрясения.

По информации издания Lance, это крупное пожертвование пойдет на ликвидацию последствий природной катастрофы: закупку медицинских препаратов, обеспечение людей чистой питьевой водой и продуктовыми наборами, а также на возведение палаточных лагерей и временных укрытий.

Отметим, что именитый футболист регулярно участвует в благотворительности: ранее, в разгар пандемии коронавируса, он спонсировал закупку аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц бразильского города Манаус.