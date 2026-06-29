Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Парагвая.

Юлиан Нагельсман globallookpress.com

Специалист отметил, что южноамериканская команда является неудобным соперником благодаря своей организованной игре в обороне и высокой дисциплине.

«Парагвай хорошо обороняется и играет весьма компактно. Нам нужно идеальное выступление, чтобы пройти эту команду. Мы все хотим сыграть лучше, чем в последнем матче группового этапа с Эквадором», — заявил Нагельсман ESPN.

Тренер немецкой сборной подчеркнул, что стадия плей-офф не оставляет права на ошибку, поэтому его команде необходимо показать максимальный уровень игры.