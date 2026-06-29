Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о травме пальца, которая продолжает беспокоить его во время ЧМ-2026.

Эмилиано Мартинес globallookpress.com

Вратарь признался, что получил повреждение в финале Лиги Европы в составе «Фрайбурга» и решил отказаться от хирургического вмешательства.

«Я решил отказаться от операции, так что это тяжёлый период для меня. Эта травма пальца доставляет мне массу неудобств, но я стараюсь не позволять этому влиять на свою игру.

Если честно, то шина слишком неудобная. Из-за неё перчатка сидит слишком свободно», — заявил Мартинес TyC Sports.

Сборная Аргентины одержала три победы в своей группе и вышла в плей-офф турнира с первого места. В матче 1/16 финала действующие чемпионы мира встретятся со сборной Кабо-Верде.