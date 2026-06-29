Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн не заинтересован в переходе в «Барселону» этим летом. Об этом сообщает инсайдер Решад Рахман.

Гарри Кейн globallookpress.com

Стало известно, что англичанина все устраивает в мюнхенском клубе. Вероятно, в ближайшее время Кейн продлит контракт с «Баварией».

Форвард выступает за мюнхенскую команду с 2023-го года. Действующее соглашение Кейна с «Баварией» рассчитано до лета 2027-го года.

Нападающий принимает участие в чемпионате мира 2026-го года в составе сборной Англии. За 3 встречи в рамках группового этапа Кейн забил 3 гола.