Главный тренер сборной Англии Томас Тухель оценил выступление команды в заключительном матче ЧМ-2026 против Панамы.

Томас Тухель globallookpress.com

Встреча группы L завершилась победой англичан со счётом 2:0. Голы на свой счёт записали Джуд Беллингем и Гарри Кейн. Благодаря этому результату сборная Англии набрала семь очков, заняла первое место в квартете и вышла в плей-офф турнира.

«Мы сделали то, что было необходимо. Матч с непростым соперником развивался так, как мы и ожидали. Мы стали единственной командой, которая создала столько моментов в игре против Панамы. Каждый игрок выполнил свою работу, а Беллингем сыграл огромную роль.

Нам нужно улучшать множество деталей при таком агрессивном стиле игры. Теперь турнир начинается заново с плей-офф. Мы восстановим силы, сохраним энергию и продолжим развивать то, что уже есть. Чем важнее будут матчи, тем лучше мы будем выглядеть», — сказал Тухель ВВС.