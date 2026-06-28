Лионель Скалони оценил игру Лионеля Месси, который вышел на замену в поединке 3-го тура групповой стадии ЧМ-2026 против Иордании (3:1).

Лионель Скалони globallookpress.com

Наставник высказался об игре форварда, который появился на поле на 60-й минуте поединка и сумел реализовать штрафной удар на 80-й минуте.

«Сегодня он мог бы сыграть все 90 минут и еще больше укрепить свой легендарный статус, при всем уважении к Иордании. Но он предпочел дать игровое время партнерам и сосредоточиться на том, что будет дальше. Это многое говорит о нем, потому что он не зацикливается на цифрах, о которых все говорят. Также это многое говорит о том, что для него значат сборная и партнеры по команде», — приводит слова Скалони TyC Sports.

Благодаря этой победе аргентинцы набрали максимальные 9 очков, заняли первое место в группе J и теперь сыграют в 1/16 финала со сборной Кабо-Верде 4 июля в 01:00 по московскому времени.