Хавбек сборной Аргентины Джулиано Симеоне поделился мнением о капитане национальной команды Лионеле Месси после завершения группового этапа чемпионата мира — 2026.

Лионель Месси globallookpress.com

Футболист отметил, что слова восхищения в адрес Месси уже давно стали излишними, поскольку аргентинец продолжает подтверждать свой статус лучшего игрока планеты.

«О Лео уже практически нечего добавить. Он лучший футболист в мире. Все, что он делает на поле, поражает. В нем есть особенная магия», — приводит слова Симеоне пресс-служба ФИФА.

Напомним, на групповом этапе чемпионата мира — 2026 Лионель Месси забил шесть мячей в трех матчах и возглавил гонку бомбардиров турнира.

Сборная Аргентины одержала три победы, уверенно заняла первое место в своей группе и вышла в плей-офф. В 1/16 финала команда Лионеля Скалони встретится со сборной Кабо-Верде.