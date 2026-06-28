Главный тренер сборной Алжира Владимир Петкович прокомментировал ничью с Австрией в заключительном туре группового этапа ЧМ-2026. Игра завершилась со счетом 3:3.

Владимир Петкович globallookpress.com

Алжирцы вышли в плей-офф с третьего места в группе J, набрав 4 очка в трех турах. В 1/16 финала Алжир сыграет со сборной Швейцарии, которую Петкович возглавлял с 2014 по 2021 год.

«Этот матч довел всех до предела. Швейцария — отличная команда. Я знаю их, даже если там есть новые лица, некоторые из игроков работали со мной, так что я их знаю. Давайте отдохнем, а затем приступим к следующему раунду.

Я очень рад, что в конце концов победил футбол. Счет 3:3 говорит сам за себя», — сказал Петкович Reuters.