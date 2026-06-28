Руководству итальянского «Милана» предложили подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Маунта в рамках текущего трансферного окна.

Мэйсон Маунт globallookpress.com

Главный тренер «россонери» Рубен Аморим, прекрасно знакомый с возможностями 27-летнего футболиста по совместной работе в английском клубе с 2024 по 2026 год, уже дал свое согласие на проведение переговоров.

По информации MilanPress, итальянцы рассматривают трансфер хавбека, который в минувшем сезоне забил три мяча и отдал один ассист в 25 матчах за манкунианцев, несмотря на его долгосрочный контракт до лета 2028 года.