Капитан сборной Аргентины Лионель Месси завершил групповой этап ЧМ-2026 в статусе лучшего бомбардира турнира.

Лионель Месси globallookpress.com

39-летний нападающий забил шесть мячей в трёх матчах и опередил ближайших преследователей. По четыре гола на своём счету имеют Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Винисиус Жуниор и Эрлинг Холанн.

Месси начал турнир с хет-трика в матче против Алжира (3:0), затем оформил дубль во встрече с Австрией (2:0), а в заключительном туре поразил ворота Иордании.

Сборная Аргентины уверенно выиграла группу J, набрав девять очков, и в 1/16 финала встретится с Кабо-Верде.