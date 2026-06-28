Бывший российский тренер Игорь Корнеев высказался о перспективах сборной Германии в плей-офф чемпионата мира 2026-го года.

Юлиан Нагельсман — главный тренер сборной Германии globallookpress.com

«Команду Парагвая немцы должны быстро проходить. Но французов они не пройдут. Вообще нет шансов. У сборной Франции в каждой игре новый герой. У них настолько сильная команда во всех линиях, что я даже не вижу никаких шансов у немцев.

(Путь) сборной Германии закончится в 1/8 финала», — сказал Корнеев «Матч ТВ».

Матч 1/16 финала ЧМ-2026 между сборными Германии и Парагвая состоится 29-го июня в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.