Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мён Бо принял решение покинуть свой пост после того, как не получилось выйти в плей-офф.

Хон Мён Бо globallookpress.com

«Я приношу искренние извинения корейскому народу. Я ухожу с поста главного тренера сборной. Однако я не утратил любви к корейскому футболу. Я буду искренне болеть за нашу команду, чтобы она вновь смогла заслужить доверие и любовь граждан.

Принять должность главного тренера сборной было для меня не самым простым решением. Единственное, что я должен был сделать, — это выполнить возложенные на меня обязанности. Я не могу сказать, что каждое моё решение было правильным. Мы не смогли показать желаемые результаты на чемпионате мира. Вся ответственность за это лежит на мне», — приводит слова Хон Мён Бо Yonhap.

Корейцы заняли третью строчку в группе А с 3 очками и не смогли выйти в плей-офф с 3-го места. Хон Мён Бо работал со сборной с 2024 года. В заключительном матче Южная Корея уступила ЮАР (0:1).