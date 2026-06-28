Капитан «Атлетико» Коке может продолжить карьеру в клубе американской МЛС «Атланта Юнайтед», сообщает известный журналист Маттео Моретто.
По данным источника, команда, где выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, вступила в активные переговоры по трансферу 34‑летнего испанца — и достигнута предварительная договорённость.
Теперь «Атланта» уговаривает самого Коке перебраться в американский чемпионат.
Полузащитник — воспитанник мадридского клуба, в основной команде он дебютировал в 2009 году. Всего за «Атлетико» Коке сыграл 740 матчей, забил 50 мячей и отдал 122 ассиста. Его контракт с мадридцами истекает 30 июня 2026 года.