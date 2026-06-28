Стив Кларк принял решение уйти с должности главного тренера сборной Шотландии. Об этом официально сообщила пресс-служба Шотландской футбольной ассоциации.

Стив Кларк globallookpress.com

Отставка последовала после завершения выступления команды на ЧМ-2026. Шотландцы набрали три очка на групповом этапе, заняли третье место в квартете C, однако не вошли в число лучших сборных, финишировавших третьими, и не смогли пробиться в плей-офф.

Прощаясь с национальной командой, Кларк поблагодарил своих футболистов за совместную работу.

«Самая эмоциональная часть этого прощания связана с моими игроками, без которых у нас не было бы всех тех воспоминаний, которые мы создали с 2019 года. Они заслуживают всей похвалы и восхищения, которые получают. Спасибо, что приняли меня, и удачи моему преемнику», — заявил специалист.

Кларк возглавлял сборную Шотландии с мая 2019 года.