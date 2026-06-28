В сборной Эквадора по ходу ЧМ-2026 произошла смена капитана. Новым обладателем капитанской повязки стал полузащитник «Челси» Мойзес Кайседо.

Мойзес Кайседо globallookpress.com

По информации инсайдера Фабрицио Романо, именно 24-летний хавбек был выбран новым лидером национальной команды. Кайседо уже вывел Эквадор на поле с капитанской повязкой в заключительном матче группового этапа против Германии, в котором южноамериканцы одержали волевую победу со счётом 2:1.

Этот результат помог эквадорской сборной пробиться в плей-офф турнира. Ранее капитаном команды был нападающий Эннер Валенсия.

Сборная Эквадора заняла третье место в своей группе и вышла в следующий раунд по дополнительным показателям. В 1/16 финала чемпионата мира 2026 года команда встретится с Мексикой.