Сборная Иордании потерпела поражение от команды Аргентины (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Иордания — Аргентина globallookpress.com

Аргентинцы открыли счет на 19-й минуте. Штрафной выполнил Ло Чельсо, плотно пробив в дальний верхний угол — мяч влетел в сетку.

На 30-й минуте Аль-Рашдан в штрафной ударил ногой по лицу Сенеси и арбитр назначил пенальти в ворота Иордании. Эмилиано Мартинес подошёл к мячу, мощно выстрелил в левый от себя угол и был точен.

На 55-й минуте атака получилась у сборной Иордании, Аль-Марди сделал пас на правый фланг, где Хаддад в касание выполнил прострел во вратарскую, а Аль-Тамари в падении замкнул передачу.

На 80-й минуте аргентинцы заработали опасный стандарт. Штрафной выполнил Лионель Месси, пробил он с левой ноги в нижний угол и попал точно в сетку.

Результат матча Иордания Амман 1:3 Аргентина Буэнос-Айрес 0:1 Джовани Ло Чельсо 19' 0:2 Лаутаро Мартинес 31' пен. 1:2 Муса Аль-Тамари 55' 1:3 Лионель Месси 80' Иордания: Язид Абу Лайла, Абдалла Аль-Фахури ( Муса Аль-Тамари 45' ), Абдалла Насиб, Йазан Або Альараб, Хусам Абу Дагаб ( Saleem Obaid 90' ), Ихсан Хаддад, Моханнад Абу Таха, Низар Аль-Рашдан ( Amer Jamous 76' ), Нур Аль-Равабдех, Али Олуан, Ali Ahmad Azaizeh ( Mahmoud Al Mardi 45' ) Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Николас Тальяфико, Маркос Сенеси, Николас Отаменди, Джовани Ло Чельсо ( Лионель Месси 60' ), Леандро Паредес, Нико Пас ( Алексис Мак Аллистер 61' ), Эксекиэль Паласиос, Хулиан Альварес ( Хосе Мануэль Лопес 82' ), Лаутаро Мартинес ( Тьяго Альмада 60' ), Джулиано Симеоне ( Валентин Барко 71' ) Жёлтые карточки: Моханнад Абу Таха 17' (Иордания), Йазан Або Альараб 64' (Иордания)

Статистика матча 1 Удары в створ 4 2 Удары мимо 7 27 Владение мячом 73 2 Угловые удары 6 1 Офсайды 3 13 Фолы 7

После этого матча сборная Аргентины заняла первое место в группе J, набрав 9 очков. В 1/16 финала аргентинцы 4 июля встретятся с командой Кабо-Верде.

Сборная Иордании с 0 очков заняла последнее место в группе и покидает мундиаль.