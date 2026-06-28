Сборная Иордании потерпела поражение от команды Аргентины (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Аргентинцы открыли счет на 19-й минуте. Штрафной выполнил Ло Чельсо, плотно пробив в дальний верхний угол — мяч влетел в сетку.
На 30-й минуте Аль-Рашдан в штрафной ударил ногой по лицу Сенеси и арбитр назначил пенальти в ворота Иордании. Эмилиано Мартинес подошёл к мячу, мощно выстрелил в левый от себя угол и был точен.
На 55-й минуте атака получилась у сборной Иордании, Аль-Марди сделал пас на правый фланг, где Хаддад в касание выполнил прострел во вратарскую, а Аль-Тамари в падении замкнул передачу.
На 80-й минуте аргентинцы заработали опасный стандарт. Штрафной выполнил Лионель Месси, пробил он с левой ноги в нижний угол и попал точно в сетку.
Результат матча
После этого матча сборная Аргентины заняла первое место в группе J, набрав 9 очков. В 1/16 финала аргентинцы 4 июля встретятся с командой Кабо-Верде.
Сборная Иордании с 0 очков заняла последнее место в группе и покидает мундиаль.