Сборная Иордании потерпела поражение от команды Аргентины (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Иордания — Аргентина
Иордания — Аргентина globallookpress.com

Аргентинцы открыли счет на 19-й минуте. Штрафной выполнил Ло Чельсо, плотно пробив в дальний верхний угол — мяч влетел в сетку.

На 30-й минуте Аль-Рашдан в штрафной ударил ногой по лицу Сенеси и арбитр назначил пенальти в ворота Иордании. Эмилиано Мартинес подошёл к мячу, мощно выстрелил в левый от себя угол и был точен.

На 55-й минуте атака получилась у сборной Иордании, Аль-Марди сделал пас на правый фланг, где Хаддад в касание выполнил прострел во вратарскую, а Аль-Тамари в падении замкнул передачу.

На 80-й минуте аргентинцы заработали опасный стандарт. Штрафной выполнил Лионель Месси, пробил он с левой ноги в нижний угол и попал точно в сетку.

Результат матча

ИорданияАмманИордания1:3АргентинаАргентинаБуэнос-Айрес
0:1 Джовани Ло Чельсо 19' 0:2 Лаутаро Мартинес 31' пен. 1:2 Муса Аль-Тамари 55' 1:3 Лионель Месси 80'
Иордания:  Язид Абу Лайла,  Абдалла Аль-Фахури (Муса Аль-Тамари 45'),  Абдалла Насиб,  Йазан Або Альараб,  Хусам Абу Дагаб (Saleem Obaid 90'),  Ихсан Хаддад,  Моханнад Абу Таха,  Низар Аль-Рашдан (Amer Jamous 76'),  Нур Аль-Равабдех,  Али Олуан,  Ali Ahmad Azaizeh (Mahmoud Al Mardi 45')
Аргентина:  Дамиан Эмилиано Мартинес,  Николас Тальяфико,  Маркос Сенеси,  Николас Отаменди,  Джовани Ло Чельсо (Лионель Месси 60'),  Леандро Паредес,  Нико Пас (Алексис Мак Аллистер 61'),  Эксекиэль Паласиос,  Хулиан Альварес (Хосе Мануэль Лопес 82'),  Лаутаро Мартинес (Тьяго Альмада 60'),  Джулиано Симеоне (Валентин Барко 71')
Жёлтые карточки:  Моханнад Абу Таха 17' (Иордания),  Йазан Або Альараб 64' (Иордания)

После этого матча сборная Аргентины заняла первое место в группе J, набрав 9 очков. В 1/16 финала аргентинцы 4 июля встретятся с командой Кабо-Верде.

Сборная Иордании с 0 очков заняла последнее место в группе и покидает мундиаль.