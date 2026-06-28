Сборная Хорватии одержала победу над командой Ганы (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Счет в матче на 31-й минуте открыли хорваты. Ковачич слева отпасовал в центр на Сучича, который с приличной дистанции (метров 25) выдал роскошный удар низом в дальний угол.

На 73-й минуте ганцы открылась. Нуама выполнил мягкий навес со штрафного на правом полуфланге, который заработал Парти, а Люккассен сыграл на опережение, замкнув ногой низкую подачу.

А на 83-й минуте Модрич выверенным навесом с углового нашёл голову Влашича, и полузащитник в прыжке пробил в левый нижний угол, даже слегка зацепив штангу.

Результат матча Хорватия Загреб 2:1 Гана Аккра 1:0 Petar Sucic 31' 1:1 Деррик Люккассен 73' 2:1 Никола Влашич 83' Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Штанишич, Йосип Шутало, Марин Понграчич, Иван Перишич, Лука Модрич, Матео Ковачич ( Марио Пашалич 78' ), Никола Влашич ( Йошко Гвардиол 88' ), Мартин Батурина ( Марко Пашалич 88' ), Анте Будимир ( Игор Матанович 66' ), Petar Sucic Гана: Бенджамин Асаре, Гидеон Менса, Деррик Люккассен, Джонас Аджей Аджети ( Коджо Пепра Оппонг 45' ), Марвен Сеная, Камал Дин Сулемана ( Брендон Томас-Асанте 71' ), Кваси Сибо ( Калеб Йиренки 85' ), Элиша Овусу ( Абдул Фатаву 45' ), Томас Парти, Джордан Айю ( Эрнест Нуама 71' ), Энтойн Семеньо Жёлтые карточки: Иван Перишич 68' — Коджо Пепра Оппонг 90+4'

Статистика матча 4 Удары в створ 1 2 Удары мимо 3 53 Владение мячом 47 3 Угловые удары 2 1 Офсайды 2 9 Фолы 13

После этого матча сборная Хорватии набрала 6 очков и заняла 2-е место в группе L, напрямую выйдя в плей-офф. В 1/16 финала хорваты 3 июля сыграют с командой, занявшей 2-е место в группе К.

Сборная Ганы с 4 очками заняла третье место в группе и также сыграет в плей-офф ЧМ-2026, войдя в число лучших 8 команд, ставших третьими в своих группах.