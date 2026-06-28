Сборная Хорватии одержала победу над командой Ганы (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет в матче на 31-й минуте открыли хорваты. Ковачич слева отпасовал в центр на Сучича, который с приличной дистанции (метров 25) выдал роскошный удар низом в дальний угол.
На 73-й минуте ганцы открылась. Нуама выполнил мягкий навес со штрафного на правом полуфланге, который заработал Парти, а Люккассен сыграл на опережение, замкнув ногой низкую подачу.
А на 83-й минуте Модрич выверенным навесом с углового нашёл голову Влашича, и полузащитник в прыжке пробил в левый нижний угол, даже слегка зацепив штангу.
Результат матча
После этого матча сборная Хорватии набрала 6 очков и заняла 2-е место в группе L, напрямую выйдя в плей-офф. В 1/16 финала хорваты 3 июля сыграют с командой, занявшей 2-е место в группе К.
Сборная Ганы с 4 очками заняла третье место в группе и также сыграет в плей-офф ЧМ-2026, войдя в число лучших 8 команд, ставших третьими в своих группах.