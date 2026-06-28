Сборная Хорватии одержала победу над командой Ганы (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Счет в матче на 31-й минуте открыли хорваты. Ковачич слева отпасовал в центр на Сучича, который с приличной дистанции (метров 25) выдал роскошный удар низом в дальний угол.

На 73-й минуте ганцы открылась. Нуама выполнил мягкий навес со штрафного на правом полуфланге, который заработал Парти, а Люккассен сыграл на опережение, замкнув ногой низкую подачу.

А на 83-й минуте Модрич выверенным навесом с углового нашёл голову Влашича, и полузащитник в прыжке пробил в левый нижний угол, даже слегка зацепив штангу.

Результат матча

ХорватияЗагребХорватия2:1ГанаГанаАккра
1:0 Petar Sucic 31' 1:1 Деррик Люккассен 73' 2:1 Никола Влашич 83'
Хорватия:  Доминик Ливакович,  Йосип Штанишич,  Йосип Шутало,  Марин Понграчич,  Иван Перишич,  Лука Модрич,  Матео Ковачич (Марио Пашалич 78'),  Никола Влашич (Йошко Гвардиол 88'),  Мартин Батурина (Марко Пашалич 88'),  Анте Будимир (Игор Матанович 66'),  Petar Sucic
Гана:  Бенджамин Асаре,  Гидеон Менса,  Деррик Люккассен,  Джонас Аджей Аджети (Коджо Пепра Оппонг 45'),  Марвен Сеная,  Камал Дин Сулемана (Брендон Томас-Асанте 71'),  Кваси Сибо (Калеб Йиренки 85'),  Элиша Овусу (Абдул Фатаву 45'),  Томас Парти,  Джордан Айю (Эрнест Нуама 71'),  Энтойн Семеньо
Жёлтые карточки:  Иван Перишич 68'  —  Коджо Пепра Оппонг 90+4'

После этого матча сборная Хорватии набрала 6 очков и заняла 2-е место в группе L, напрямую выйдя в плей-офф. В 1/16 финала хорваты 3 июля сыграют с командой, занявшей 2-е место в группе К.

Сборная Ганы с 4 очками заняла третье место в группе и также сыграет в плей-офф ЧМ-2026, войдя в число лучших 8 команд, ставших третьими в своих группах.