Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высоко оценил роль капитана команды Гарри Кейна и отметил его огромное влияние на национальную сборную.

Джуд Беллингем globallookpress.com

По словам хавбека, за последние годы у него сложились особые отношения с форвардом, особенно после чемпионата мира в Катаре. Беллингем подчеркнул, что для него большая честь играть вместе с таким футболистом, а уровень мастерства Кейна продолжает впечатлять.

«Для меня он лучший игрок в истории сборной Англии. Он продолжает прогрессировать, и это просто потрясающе. Его мастерство говорит само за себя», — сказал Беллингем ITV.

На чемпионате мира — 2026 Гарри Кейн уже успел подтвердить статус одного из главных лидеров команды. В трёх матчах группового этапа нападающий отметился тремя забитыми мячами, помог Англии занять первое место в группе L и выйти в плей-офф турнира.