Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча ДР Конго — Узбекистан в рамках 3‑го тура группы K на ЧМ‑2026:

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Возможно, Узбекистан что‑то придумает, но ДР Конго — серьёзная команда, и Узбекистану будет очень тяжело, тем более впервые участвуя в чемпионате мира. Хорошо хотя бы вничью сыграть, но у Узбекистана будут шансы. Поболеем за них, посмотрим, как получится.

Может быть, для них будет показательным пример Кабо‑Верде, которые вышли и проявили себя на этом чемпионате мира: сотворили историю и чудо. И, может быть, Узбекистан зарядится этой энергией и эмоциями, тоже хорошо сыграет и обыграет ДР Конго», — сказал Булыкин в эфире «Матч ТВ».

Сборные сыграют между собой 28 июня в 2:30 (мск).