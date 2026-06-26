Хорватский центральный защитник «Тоттенхэма» Лука Вушкович может продолжить карьеру в другом клубе уже в ближайшее трансферное окно.

Лука Вушкович globallookpress.com

Как сообщает Caught Offside, интерес к 19-летнему футболисту проявляют английские гранды — «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Оба клуба готовы заплатить за перспективного игрока более 70 миллионов евро.

Особенно заинтересованы в трансфере мерсисайдцы. В «Ливерпуле» рассматривают Вушковича как потенциальную долгосрочную замену 34-летнему защитнику Вирджилу ван Дейку.

В минувшем сезоне хорват выступал на правах аренды за немецкий «Гамбург». В рамках чемпионата Германии Вушкович провёл 28 матчей, забил шесть голов и получил шесть жёлтых карточек. Ранее футболист защищал цвета «Вестерло», «Радомяка» и «Хайдука».