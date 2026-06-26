Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов выразил мнение, что сборная Германии плохо играет в обороне на ЧМ-2026.

Владислав Радимов globallookpress.com

Ранее команда уступила Эквадору со счетом 1:2. За три матча группового этапа Германия пропустила четыре гола.

«Немцы очень плохо играют в обороне, еще Шлоттербек получил травму. Вместо него вышел Рюдигер, который еще до конца не восстановился. В матче с Эквадором немцы творили "чудеса" в обороне. Соперники могли забить гораздо раньше.

Они заняли первое место, но я не понимаю, почему Нагельсманн выпустил основной состав против Эквадора. На длинной дистанции это не лучший шаг — усталость будет накапливаться», — цитирует Радимова «Матч ТВ».