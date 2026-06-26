Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо высказался об игре команды на ЧМ-2026.

Дани Ольмо globallookpress.com

«Действительно, между первым и вторым матчем произошли заметные изменения.

Мне очень хотелось показать, что я способен помочь команде на поле. Я уже наполовину привык к тому, что начинаю турнир в роли запасного, а затем становлюсь игроком основы. Мне постоянно приходится доказывать, что я заслуживаю место в составе. Надеюсь, и на этот раз все закончится так же, как раньше: я получил шанс, команда победила, и все сложилось удачно.

Пришло время второй звезды для сборной. У нас есть футбольные качества, которое мы показываем на поле. Но не менее важно и то, какие мы люди — у нас отличный коллектив, хорошие люди. Перед нами открылась прекрасная возможность. Мы понимаем, что все зависит только от нас. У нас достаточно мастерства, чтобы добиться своей цели», — приводит слова Ольмо Cadena SER.

Напомним, что на ЧМ-2026 сборная Испании сначала сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0), а затем разгромила Саудовскую Аравию (5:0).