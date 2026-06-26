Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал слухи о возможных кадровых изменениях в составе команды и заявил, что не планирует расставаться с ведущими футболистами.

Жозе Моуринью globallookpress.com

По словам португальского специалиста, его задача заключается не в продаже звёзд, а в создании эффективного коллектива и устранении проблем, которые возникали у команды ранее.

«Я не собираюсь избавляться от топ-игроков. Мне нужны только лучшие и самые сильные футболисты. Если у тебя возникают проблемы с не самыми качественными исполнителями — это действительно проблема. Но топ-игроки всегда остаются топ-игроками», — заявил Моуринью Beast Mode On.

Тренер отметил, что его главная цель — построить конкурентоспособную команду и не допустить повторения сложностей, с которыми сталкивались предыдущие наставники «Реала».