Руководство мадридского «Реала» рассматривает возможность усиления состава аргентинским полузащитником «Челси» Энцо Фернандесом в рамках летнего трансферного окна.

Энцо Фернандес globallookpress.com

Как сообщает Defensa Central, «сливочные» готовы включить в потенциальную сделку сразу двух своих футболистов — защитника Альваро Каррераса и хавбека Эдуарду Камавинга. В мадридском клубе рассчитывают, что такой вариант позволит существенно уменьшить сумму прямой выплаты за аргентинца.

При этом лондонский «Челси» оценивает своего игрока примерно в 120 миллионов евро и пока не готов расставаться с ним за меньшую сумму.

Фернандес провёл сильный сезон в составе синих. В рамках чемпионата Англии 25-летний аргентинец принял участие в 36 матчах, отметился десятью голами и сделал четыре результативные передачи.