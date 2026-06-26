Нападающий сборной Англии Эберечи Эзе высказался о своем партнере по команде, форварде Букайо Сака.

Букайо Сака globallookpress.com

«Он невероятно талантливый игрок, и его понимание игры просто поразительно. Мне кажется, он часто принимает правильные решения, и он очень эффективен, очень результативен. Мне очень нравится играть с ним, потому что ты всегда знаешь, чего от него ожидать, с ним всегда можно наладить взаимодействие, и с ним весело играть.

Я бы сказал, что его умение принимать решения — это просто результат опыта и обучения в процессе взросления. Мне кажется, он работал над этим с юных лет, и мы видим это сейчас, на высоком уровне. Это, безусловно, сложный в освоении навык, поэтому он особенный игрок», — приводит слова Эзе ESPN.

Напомним, что в активе сборной Англии в настоящий момент четыре очка и она возглавляет турнирную таблицу своей группы.