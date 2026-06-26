Генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов высказался о составе самарской команды на следующий сезон РПЛ.

«Наша задача — по максимуму сохранить лидеров, костяк команды. И эту задачу мы планомерно решаем, подписывая новые контракты с футболистами, у которых соглашения истекают и в которых заинтересованы клуб и тренерский штаб. Если по нашим игрокам приходят предложения, мы их рассматриваем. Мы готовы продавать игроков, но предложение должно быть достойным и выгодным для "Крыльев", клуб должен понимать, как адекватно заменить ушедшего футболиста.

По Сергею Бабкину конкретных предложений к нам не поступало. По Ивану Олейникову "Локомотив" обращался в прошлом году. Мы знаем, что к нему сейчас есть интерес со стороны других клубов, и с Иваном мы на этот счет общались. Если будет достойное предложение, которое устроит "Крылья", а Олейников примет решение сменить команду, мы не будем чинить препятствий. Попытаемся, конечно, все же убедить остаться в "Крыльях". Но очевидно, что мы не сможем конкурировать с клубами, которые предлагают игрокам гораздо более выгодные финансовые условия, ставят более высокие спортивные задачи. Если в такой ситуации удерживать игрока, пользы нашему клубу не будет. Хотя, повторю, для нас приоритет — сохранить ключевых футболистов», — приводит слова Джабраилова «Матч ТВ».

Напомним, что в прошлом сезоне «Крылья Советов» финишировали на одиннадцатой строчке в турнирной таблице РПЛ.