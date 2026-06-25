Стали известны стартовые составы сборных Марокко и Гаити на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

Ашраф Хакими — защитник сборной Марокко globallookpress.com

Марокко: Буну, Хакими, Риад, Халал, Салах-Эддин, Амрабат, Сайбари, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Диас, Эль-Кааби.

Гаити: Плесид, Ад, Делькруа, Эксперьянс, Дюверн, Беллегард, Жан Жак, Провиданс, Жозеф, Изидор, Казимир.

Матч между этими сборными состоится сегодня, 25-го июня в 01:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После двух туров сборная Марокко занимает 2-е место в группе С с 4 очками в активе, а Гаити — на последней 4-й строчке без набранных баллов.