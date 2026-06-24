Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа выйдет в стартовом составе команды в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 против Чехии.

Гильермо Очоа globallookpress.com

Как сообщает ESPN, 40-летний голкипер начнёт встречу с первых минут. Также в основе мексиканцев ожидается появление нападающего Сантьяго Хименеса.

Для Очоа нынешний мундиаль станет уже шестым в профессиональной карьере. По количеству участий в заявке сборной на чемпионатах мира мексиканский вратарь достиг показателя Криштиану Роналду и Лионеля Месси, став одним из самых опытных игроков в истории турнира.

Сборная Мексики уже решила главную задачу на групповом этапе — команда гарантировала себе место в плей-офф. Подопечные Хавьера Агирре выиграли оба стартовых матча турнира, обыграв ЮАР и Южную Корею, причём в обеих встречах сохранили свои ворота в неприкосновенности.