Новый наставник мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассказал о причинах своего возвращения на пост главного тренера испанского гранда.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Официально о назначении португальского специалиста было объявлено 11 июня, хотя слухи о его возможном возвращении в столичный клуб появились задолго до этого.

«Я никогда не скрывал своей любви к "Реалу", именно поэтому и принял решение вернуться. При этом у меня нет никакого негатива по отношению к "Барселоне". Наоборот, мне всегда интересно играть против таких соперников.

Когда ты сталкиваешься с лучшими командами, это помогает тебе становиться сильнее. "Реал" — величайший клуб мира, а "Барселона" — один из сильнейших коллективов в истории футбола», — приводит слова Моуринью Madrid Universal.